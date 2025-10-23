Tempête Benjamin : des vents à 160 km/h à Fécamp, plus de 30 interventions des pompiers en Seine-Maritime

Jeudi 23 Octobre à 10:30

La tempête Benjamin secoue la Seine-Maritime ce jeudi. Des rafales atteignant 160 km/h ont été enregistrées à Fécamp, provoquant chutes d’arbres et dégâts matériels. Les pompiers ont déjà mené plus de 30 interventions, notamment sur la côte, sans faire de blessés.

Les rafales violentes de la tempête Benjamin ont balayé le littoral normand depuis le milieu de la nuit. Le Sdis76 a recensé, ce jeudi matin, une trentaine d’interventions, principalement pour des arbres tombés sur la voie publique.

Le Havre et Fécamp en première ligne

Les secteurs les plus touchés sont situés autour de Fécamp et du Havre, où les rafales ont atteint jusqu’à 160 km/h. Aucun blessé n’est à déplorer pour l’heure. Les pompiers sont intervenus dès 4h du matin, essentiellement pour des dégagements de voirie et des objets menaçant de chuter.



Les opérations se poursuivent alors que la situation reste instable. La préfecture appelle à la plus grande prudence, en particulier près du littoral et des zones boisées.

⛔️ TEMPETE BENJAMIN - VENDREDI 24 OCTOBRE

Nous recensons déjà des incidents sur les lignes normandes (arbre en feu du coté de Serquigny, panne d’alimentation électrique près du Havre etc...)

🟠La circulation sera très perturbée ce vendredi 24 octobre, la reprise des circulations… pic.twitter.com/SrsaV059Y0 — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 23, 2025

Vigilance orange maintenue

Météo-France maintient la vigilance orange pour vents violents, pluie-inondation et vagues-submersion, ainsi qu’une vigilance jaune pour orages sur le département. Des bulletins actualisés sont attendus dans la journée.





⸻



🟠 À savoir Le préfet a interdit toute circulation sur le pont de Normandie cette nuit entre minuit et 6h. Par ailleurs, les ponts de Normandie et de Tancarville sont fermés aux piétons et deux-roues pendant toute la journée. Des déviations sont mises en place