Jeudi 23 Octobre à 10:30
La tempête Benjamin secoue la Seine-Maritime ce jeudi. Des rafales atteignant 160 km/h ont été enregistrées à Fécamp, provoquant chutes d’arbres et dégâts matériels. Les pompiers ont déjà mené plus de 30 interventions, notamment sur la côte, sans faire de blessés.
Les opérations se poursuivent alors que la situation reste instable. La préfecture appelle à la plus grande prudence, en particulier près du littoral et des zones boisées.
⛔️ TEMPETE BENJAMIN - VENDREDI 24 OCTOBRE— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 23, 2025
Nous recensons déjà des incidents sur les lignes normandes (arbre en feu du coté de Serquigny, panne d’alimentation électrique près du Havre etc...)
🟠La circulation sera très perturbée ce vendredi 24 octobre, la reprise des circulations… pic.twitter.com/SrsaV059Y0
🟠 À savoir
- Le préfet a interdit toute circulation sur le pont de Normandie cette nuit entre minuit et 6h. Par ailleurs, les ponts de Normandie et de Tancarville sont fermés aux piétons et deux-roues pendant toute la journée.
#Vigilance 🟡🟠— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) October 22, 2025
Météo-France ré-évalue ses diverses vigilances sur le département de la #SeineMaritime:
➡️ 🟠 Vagues-submersion de 11h00 à 16h00 ce jeudi 23 octobre. Passage en 🟡 à partir de 16h00 jusqu'à minuit.
➡️ 🟡 Orages de 23h00 à 2h00 ce mercredi 22 octobre.
➡️ 🟡… pic.twitter.com/dAO7hjG7Oj