Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

Mercredi 22 Octobre à 17:34

Météo France renforce sa vigilance sur le littoral normand. Ce jeudi 23 octobre, la Seine-Maritime passe en vigilance orange "vagues-submersion" . Des vents violents et de fortes précipitations sont attendus dans le sillage de la tempête Benjamin, accompagnée d’une mer très agitée.

La tempête « Benjamin » s’apprête à balayer la façade maritime de la Normandie. Ce jeudi 23 octobre, Météo France place la Seine-Maritime en vigilance orange pour vagues-submersion, de 11 h à 16h, en raison de vents puissants et d’une forte houle attendus en milieu de journée. Le reste du territoire est également sous quatre vigilances jaunes, dont une pour vents violents pouvant atteindre 110 km/h sur la côte.





🟥 Circulation interdite sur le pont de Normandie

Un arrêté préfectoral interdit toute circulation sur le pont de Normandie à compter de minuit cette nuit jusqu’à 6h jeudi matin. Des déviations seront mises en place, avec un report du trafic vers le pont de Tancarville, précisent les services de l’État.



En complément, la circulation des piétons et des deux-roues sera totalement interdite sur les deux ouvrages (pont de Normandie et pont de Tancarville) durant toute la journée de jeudi, soit de 0h00 à 24h00.



👉 Le préfet appelle chacun à la plus grande prudence et recommande de limiter ou reporter les déplacements dans la mesure du possible.



Jusqu’à 110 km/h sur le littoral

À partir de 1h dans la nuit prochaine de mercredi à jeudi, des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues dans les terres, et jusqu’à 110 km/h sur les secteurs côtiers. Ces vents d’ouest à nord-ouest s’accompagneront de fortes vagues pouvant générer une surélévation temporaire du niveau de la mer, d'où le déclenchement de la vigilance orange entre 11h et 16h. Elle sera suivie d'une vigilance jaune « vagues-submersion » jusqu’à minuit.



En début de matinée, de nouvelles rafales entre 70 et 90 km/h sont annoncées. L’après-midi, sous un ciel de traîne, les pluies deviendront plus sporadiques mais potentiellement violentes, et les vents repartiront à la hausse avec des pointes jusqu’à 100 km/h dans l’intérieur du département.

---------



À retenir :



> Vigilance orange « vagues-submersion » : jeudi 11h à 16h

> Vigilance jaune « vagues-submersion » : jeudi 16h à 00h

> Vigilance jaune « vents violents » : jeudi 00h à vendredi 00h

> Vigilance jaune « orages » : mercredi 23h à jeudi 02h

> Vigilance jaune « pluie-inondation » : jeudi 10h à 20h



---------

Le préfet appelle à la vigilance

Dans un communiqué, le préfet de la Seine-Maritime appelle la population à la plus grande prudence, en particulier à l’approche du littoral. Il exhorte les organisateurs de manifestations extérieures, prévus ce jeudi et durant le week-end, à réévaluer leurs dispositifs. Les structures temporaires (chapiteaux, manèges, tentes, grande roue, etc.) sont particulièrement exposées aux vents violents et aux sols détrempés.



Les usagers des transports en commun sont, de leur côté, invités à consulter les informations en ligne ou sur les réseaux sociaux des opérateurs, afin de vérifier le maintien ou l’adaptation des services.

Les conseils à observer