Mercredi 22 Octobre à 17:34
Météo France renforce sa vigilance sur le littoral normand. Ce jeudi 23 octobre, la Seine-Maritime passe en vigilance orange "vagues-submersion" . Des vents violents et de fortes précipitations sont attendus dans le sillage de la tempête Benjamin, accompagnée d’une mer très agitée.
🟥 Circulation interdite sur le pont de Normandie
Un arrêté préfectoral interdit toute circulation sur le pont de Normandie à compter de minuit cette nuit jusqu’à 6h jeudi matin. Des déviations seront mises en place, avec un report du trafic vers le pont de Tancarville, précisent les services de l’État.
En complément, la circulation des piétons et des deux-roues sera totalement interdite sur les deux ouvrages (pont de Normandie et pont de Tancarville) durant toute la journée de jeudi, soit de 0h00 à 24h00.
👉 Le préfet appelle chacun à la plus grande prudence et recommande de limiter ou reporter les déplacements dans la mesure du possible.
En début de matinée, de nouvelles rafales entre 70 et 90 km/h sont annoncées. L’après-midi, sous un ciel de traîne, les pluies deviendront plus sporadiques mais potentiellement violentes, et les vents repartiront à la hausse avec des pointes jusqu’à 100 km/h dans l’intérieur du département.
À retenir :
> Vigilance orange « vagues-submersion » : jeudi 11h à 16h
> Vigilance jaune « vagues-submersion » : jeudi 16h à 00h
> Vigilance jaune « vents violents » : jeudi 00h à vendredi 00h
> Vigilance jaune « orages » : mercredi 23h à jeudi 02h
> Vigilance jaune « pluie-inondation » : jeudi 10h à 20h
Les usagers des transports en commun sont, de leur côté, invités à consulter les informations en ligne ou sur les réseaux sociaux des opérateurs, afin de vérifier le maintien ou l’adaptation des services.
* Ne pas s’aventurer sur les digues ou les estrans
* Mettre à l’abri les objets sensibles au vent
* Reporter les activités nautiques et de plein air
* Suivre l’évolution de la situation sur vigilance.meteofrance.fr
Une aggravation de la vigilance "vents violents" reste possible selon la trajectoire finale de la dépression Benjamin. Les autorités recommandent de rester attentif aux prochaines mises à jour.