Tempête Benjamin : la fermeture du pont de Normandie prolongée jusqu'à vendredi matin

Jeudi 23 Octobre à 17:12

Vent violent oblige, le pont de Normandie reste fermé jusqu’à vendredi matin. Une brève réouverture aux voitures est néanmoins prévue ce jeudi en fin de journée, de 17h à 19h, sur une seule voie et à vitesse réduite.

La circulation reste fortement perturbée dans le secteur de l'estuaire de la Seine. En raison des conditions météorologiques encore dégradées, dues à la tempête Benjamin, la fermeture dans les deux sens du pont de Normandie (axe Honfleur - Le Havre) est prolongée jusqu’à demain, vendredi 24 octobre à 6 heures, annonce la préfecture.

Une fenêtre de circulation réservée aux voitures ce jeudi

Une dérogation temporaire est toutefois mise en place ce jeudi 23 octobre : entre 17h et 19h, le pont de Normandie sera rouvert uniquement aux véhicules légers. La circulation se fera alors sur une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Objectif : désengorger le trafic détourné vers le pont de Tancarville.



Les piétons et les deux-roues restent interdits d’accès sur les deux ouvrages, au moins jusqu’à vendredi matin.