Tempête Benjamin : trois blessés, dont un en urgence vitale, après une chute d'un toit au Havre

Jeudi 23 Octobre à 18:52

Deux hommes ont chuté d’un toit ce jeudi au Havre lors de réparations post-tempête. L’un d’eux, âgé de 78 ans, a été réanimé après un arrêt cardio-respiratoire.

Deux hommes sont tombés d’un toit ce jeudi en fin d’après-midi rue Marmiesse, au Havre, alors qu’ils effectuaient des réparations à la suite de la tempête Benjamin. Un troisième homme, qui tenait l’échelle, a été percuté dans la chute.



L’accident s’est produit vers 17h35 sur le toit d’une habitation en bande. Selon les premiers éléments communiqués par les secours, la chute s’est produite d’environ six mètres de hauteur.



Un homme de 78 ans, en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des sapeurs-pompiers, a pu être réanimé. Deux autres hommes, âgés de 48 ans, ont été blessés légèrement. Une femme, témoin de la scène, a été prise en charge en état de choc.