Tentative de traversée vers l’Angleterre : 16 migrants secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

Samedi 27 Septembre à 11:41

Dans la nuit de vendredi à samedi, une embarcation transportant 16 migrants a été interceptée au large de la côte seinomarine. Les passagers, d’origine yéménite, palestinienne et syrienne, ont été rapatriés à Dieppe.



Vers 1h30 du matin, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (Cross) Gris-Nez a détecté une tentative de traversée vers les côtes britanniques, au départ de Saint-Aubin-sur-Mer, une station balnéaire de Seine-Maritime. À sa demande, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a été mobilisée pour sécuriser l’embarcation et l’escorter dans un premier temps.



Mais au fil de la navigation, les conditions climatiques se sont dégradées et une avarie moteur est survenue. Par mesure de sécurité, la décision a été prise de rapatrier l’embarcation vers la côte française.

Prise en charge humanitaire à Dieppe

Les 16 hommes à bord, qui se sont déclarés d’origine yéménite, palestinienne et syrienne, ont été débarqués à Dieppe vers 8h30. Ils ont été pris en charge par la municipalité, qui a mis à disposition un gymnase pour les accueillir. Le SAMU, appuyé par le SDIS, a procédé à un bilan sanitaire complet.



À l’issue de cette évaluation médicale, des auditions par la police nationale ont débuté pour analyser la situation administrative de chacun de ces migrants au regard du droit au séjour en France. Le sous-préfet de permanence s’est rendu sur place pour coordonner les dispositifs mis en place.



Dans un communiqué, le préfet de la Seine-Maritime a salué « l’engagement et la réactivité forte de la collectivité territoriale et des forces de secours et de sécurité intérieure ».