Tourville-la-Rivière : un voleur intercepté après avoir dissimulé de l'outillage dans un carton chez Leroy-Merlin

Jeudi 9 Octobre à 13:32

La vidéosurveillance du magasin de bricolage a permis de confondre un voleur d'outillage. Le client indélicat a tenté de s'approprier indûment pour plus de 1 000€ de marchandises. Il a été intercepté à la caisse.

Un homme de 32 ans a été interpellé dans une enseigne de briolage (Leroy-Merlin) de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) après un vol soigneusement préparé.



Le trentenaire s’était emparé d’une poubelle de grand volume, encore emballée, pour utiliser le carton comme cachette. Il y a glissé des chaînes de tronçonneuse, deux outils électroportatifs à batterie, un chargeur et ses batteries, soit six articles d'une valeur totale de 1 036€.

Filmé par la vidéosurveillance



Passé en caisse, il n’a réglé que deux articles – la poubelle et une bâche plastique. Filmé par les caméras de vidéosurveillance, il a été rapidement repéré et intercepté par les agents de sécurité du magasin de briocolage. Remis aux policiers, l’homme a reconnu les faits sans difficulté. Il a été placé en garde à vue.