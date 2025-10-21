Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

Mardi 21 Octobre à 21:44

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu ce mardi soir sur la ligne Paris–Le Havre après un accident mortel qui a coûté la vie à une femme de 26 ans entre Maromme et Malaunay (Seine-Maritime).

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens ce mardi soir vers 20h30 sur la ligne Le Havre - Paris–Saint-Lazare, à la suite d’un accident de personne survenu entre Maromme et Malaunay (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont sur place, ainsi que les services de police qui procèdent aux constatations d'usage. La victime, une femme de 26 ans, est décédée après avoir été percutée par un train de voyageurs transportant 140 passagers environ. Le drame s’est produit à hauteur du passage à niveau n°45 sur la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Les circonstances de l'accident sont, à ce stade de l'enquête, indéterminées.

Reprise du trafic vers 23 heures

Les équipes SNCF procèdent quant à elles aux vérifications de sécurité avant toute reprise du trafic. Dans l'immédiat, 5 à 6 trains sont impactés. Les voyageurs sont dirigés vers les gares d'Yvetot et de Malaunay. Le service d'abstreinte communication de la SNCF indique que la reprise normale des circulations est prévue aux alentours de 23h00.



Dans l'attente, des plateaux repas et des boissons ont été servis aux passagers des trains bloqués. Quelques 800 voyageurs ont été impactés par ce drame.



Des retards et suppressions restent possibles sur l’ensemble de la ligne.