Transat Café l’Or. Deux chavirages de trimarans Ocean Fifty cette nuit

Dimanche 26 Octobre à 08:52

À peine partis, déjà en difficulté. Deux Ocean Fifty engagés dans la Transat Café L’Or ont chaviré coup sur coup au large des côtes françaises. Les quatre skippers sont sains et saufs.

Ce dimanche matin, vers 5h05 (heure française), le trimaran Inter Invest mené par Matthieu Perraut et Jean-Baptiste Gellée a chaviré au large de la pointe bretonne, alors qu’il se trouvait à 4 475 milles de l’arrivée. Les deux marins ont été hélitreuillés sains et saufs aux alentours de 6h. Leur bateau a pu être sécurisé, et une opération de remorquage est en cours.

​Un deuxième chavirage au large de La Hague

Quelques heures plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche, à 22h27 (heure locale), un autre Ocean Fifty, Lazare x Hellio, a également chaviré au nord de La Hague (Cotentin), à seulement 3 milles des côtes. Le CROSS a été alerté par le déclenchement de la balise de détresse. Les skippers Erwan Le Draoulec et Tanguy Le Turquais ont été hélitreuillés et sont indemnes.



Les conditions météo sur zone étaient particulièrement musclées, avec des vents soutenus de 22 à 25 nœuds, des rafales à 30 nœuds et une mer formée avec 3 mètres de creux. La SNSM a été mobilisée pour sécuriser la zone, tandis qu’une opération de remorquage du trimaran est elle aussi en préparation.