Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen

Samedi 15 Novembre à 15:26

Quatre nuits de suite, du lundi 17 novembre et vendredi 21 novembre, les habitués de l'A154 vont devoir modifier leur trajet en direction de Rouen. Des travaux prévus dans le secteur d'Incarville, nécessitent la fermeture d'une portion de l'autoroute pour rejoindre l'A13.

Des travaux d’entretien vont entraîner la fermeture de l’autoroute A154 dans le sens Évreux vers Rouen, à hauteur d’Incarville (Eure), sur plusieurs nuits consécutives, entre lundi 17 novembre et vendredi 21 novembre, de 20 heures à 6 heures.



Une déviation sera mise en place :



Les automobilistes en provenance de l’A154 et souhaitant rejoindre l’A13 en direction de Rouen seront redirigés vers l’échangeur n°1 de Val-de-Reuil, puis vers la RD6154, pour reprendre ensuite l’A13 vers Rouen.



Prudence de rigueur



Bison Futé recommande la plus grande vigilance à l’approche du chantier et le respect des itinéraires de déviation mis en place par la SAPN (Société des Autoroutes Paris-Normandie).