Travaux de nuit : la RN27 fermée au niveau du viaduc de la Scie, près de Dieppe

Mardi 14 Octobre à 18:12

Des travaux de nettoyage entraîneront la fermeture complète de la RN27 à hauteur de Manéhouville, dans les deux sens de circulation, du jeudi 16 octobre à 20h jusqu’au vendredi 17 octobre à 6h.



Cette interruption concernera le secteur du viaduc de la Scie, sur l’axe Rouen–Dieppe. Des déviations seront mises en place pour les usagers.

Itinéraires de déviation

Des itinéraires de substitution dans les deux sens



• Dans le sens Rouen → Dieppe, les véhicules devront emprunter : RD108 → RN2027 → RD54E → RD54.



• Dans le sens Dieppe → Rouen, la déviation passera par : RD915 → RD54 → RD54E → RN2027.



Ce chantier de nuit est mené pour des raisons d’entretien de la chaussée. La DIR Nord-Ouest appelle les conducteurs à la plus grande prudence, en particulier à l’approche des zones de balisage et d’intervention.