Travaux de nuit sur l’A154 : fermetures à Incarville (Eure) à partir de ce soir, mercredi, jusqu’à vendredi 13 novembre

Mercredi 12 Novembre à 08:47

Des perturbations sont à prévoir cette semaine sur l’A154, à hauteur d’Incarville (Eure), en raison de travaux de maintenance sur un pont autoroutier.

La SAPN (Société des autoroutes Paris-Normandie) procède au remplacement d’un joint de dilatation sur l’ouvrage situé dans le sens Évreux vers Rouen. Ces travaux nécessitent la fermeture complète de l’autoroute durant deux nuits consécutives, à compter de ce soir, du mercredi 12 au vendredi 14 novembre, de 20h à 6h du matin.



Deux restrictions principales sont annoncées, à savoir la fermeture de l’A154 dans le sens Évreux vers Rouen et la fermeture de la bretelle n°4 “Becdal” dans le sens Rouen vers Évreux.



Des itinéraires de déviation seront mis en place :



• Pour les usagers souhaitant rejoindre l’A13 depuis l’A154 en direction de Rouen : la déviation passera par l’échangeur n°1 Val-de-Reuil, les RD6154, puis retour vers l’A13 direction Rouen.



• Pour les conducteurs arrivant de l’A154 Rouen et voulant emprunter la sortie n°4 Becdal : il faudra continuer jusqu’à l’échangeur n°2 Louviers, puis emprunter la RD6115 et la RD71 pour retrouver leur destination initiale.



Un appel à la vigilance est lancé aux automobilistes approchant de la zone de chantier.