Travaux nocturnes : l’A150 et la RN28 fermées à la circulation plusieurs nuits à partir de mercredi

Lundi 10 Novembre à 20:40

Des chantiers de finition et de réfection vont entraîner des coupures nocturnes sur l’A150 et la RN28 autour de Rouen à partir du 12 novembre. Des itinéraires de déviation sont prévus.

La circulation va être fortement perturbée de nuit sur plusieurs axes majeurs aux abords de Rouen. L’A150 sera totalement fermée dans le sens Barentin vers Rouen durant trois nuits, du 12 au 14 novembre, entre 21h et 6h du matin. Ces coupures permettront de finaliser les travaux sur un mur acoustique à hauteur de La Vaupalière.

Fermetures en série sur la RN28