Travaux nocturnes : l’A150 et la RN28 fermées à la circulation plusieurs nuits à partir de mercredi
Lundi 10 Novembre à 20:40
Des chantiers de finition et de réfection vont entraîner des coupures nocturnes sur l’A150 et la RN28 autour de Rouen à partir du 12 novembre. Des itinéraires de déviation sont prévus.
La circulation va être fortement perturbée de nuit sur plusieurs axes majeurs aux abords de Rouen. L’A150 sera totalement fermée dans le sens Barentin vers Rouen durant trois nuits, du 12 au 14 novembre, entre 21h et 6h du matin. Ces coupures permettront de finaliser les travaux sur un mur acoustique à hauteur de La Vaupalière.
Fermetures en série sur la RN28
Autre axe impacté : la RN28. À partir du 12 novembre, des travaux de réfection de chaussée vont entraîner plusieurs nuits de fermeture entre Rouen et Abbeville, de 20 heures à 6 heures..
⚠️ À savoir
- Nuit du 12 au 13 novembre : fermeture dans le sens Rouen vers Abbeville.
- Nuit du 13 au 14 novembre : fermeture dans le sens Abbeville vers Rouen.
- Du 17 au 21 novembre : fermeture dans les deux sens, chaque nuit.
⚠️ À savoir
- La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest invite les usagers à anticiper leurs trajets et à respecter les déviations. Objectif : améliorer la sécurité et la qualité du réseau routier, tout en limitant la gêne aux heures de fort trafic.
Les travaux qur l'A150 au niveau de la Vaupalière vont durer trois nuits consécutives de 21h à 6h . Document Dirno