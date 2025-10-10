Travaux sur la RN27 : circulation basculée et bretelles fermées entre Tôtes et Biville-la-Baignarde

Samedi 20 Septembre à 08:11

Des travaux de réfection de la couche de roulement vont impacter la RN27 du 22 septembre au 10 octobre 2025. Plusieurs bretelles seront temporairement fermées, avec mise en place de déviations.

La Direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce un chantier de réfection de la couche de roulement sur la RN27, dans le sens Rouen vers Dieppe, entre les communes de Tôtes et Biville-la-Baignarde. Ces travaux auront lieu du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre 2025, y compris les week-ends.



Pendant 10 jours consécutifs, la circulation sera basculée sur le sens opposé, c’est-à-dire sur les voies normalement utilisées en direction de Rouen.

Fermetures de bretelles et déviations