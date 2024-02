Trois blessés, dont un grave (une femme enceinte) dans un face-à-face à Grand-Couronne

Samedi 10 Février à 21:26

Un grave accidrnt de la route s’est produit ce samedi soir sur la D938 dans le sens Elbeuf vers Rouen à Grand-Couronne (Seine-Maritime). Deux véhicules légers ont ete impliqués dans ce face-à-face.



Les secours, arrivés sur place vers 19h10, ont dénombré trois blessés. Parmi eux, une femme enceinte de huit mois, inconsciente, était incarcerée dans sa voiture. Elle a été dégagée par les sapeurs-pompiers et transportée en urgence absolue vers les urgences du CHU de Rouen.

Deux blessés légers

Un homme de 30 ans, époux de la femme enceinte, et un autre de 55 ans, conducteur du second véhicule, blessés légèrement, ont été transportés en urgence relative respectivement vers le CHU et l’hôpital d’Elbeuf.



Dux-neuf sapeurs avec six vehicules de secours routiers, le SMUR et la police sont intervenus sur les lieux de l’accident.



Une enquete a été ouverte qui permettra d’établir les circonstances de la collision.