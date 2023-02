Trois mineurs de 13 et 17 ans interpellés au Havre après des feux de poubelles

Jeudi 2 Février à 14:32

Plusieurs feux de poubelles ont été signalés durant le week-end dernier dans le secteur de la rue Théophile-Gauthier, au Havre (Seine-Maritime). L'un d'eux a été allumé à proximité du groupe scolaire, ce qui a conduit la mise en place d'une surveillance par la brigade anticriminalité (Bac).

Un allume feu sur eux

Une surveillance qui s'est avérée efficace puisque mercredi 1er février, vers 19 heures, les policiers ont repéré un groupe de jeunes qui mettaient le feu à conteneur poubelle dans cette même rue du quartier de Bléville. L'un d'eux a été immédiatement interpellé, les deux autres un peu plus tard. Ils sont âgés entre 13 et 17 ans.



Sur eux, les enquêteurs ont retrouvé un briquet chalumeau et un allume feu. Les trois mineurs pont été placés en garde à vue. Reste à établir si ce sont les mêmes qui sont à l'origine des incendies du week-end.