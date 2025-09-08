infonormandie.com
Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

Mardi 9 Septembre à 08:01

La circulation des trains a été interrompue plusieurs heures ce lundi 8 septembre sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre après qu’un train a percuté mortellement un homme de 19 ans en gare de Pont-de-l’Arche (Eure), en début de soirée.

L’accident s’est produit peu avant 18h30 Le train n°13137, circulant avec 250 passagers à bord sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre, a heurté une personne au niveau de la gare de Pont-de-l’Arche. Le train s'est arrêté à environ 1 km du point de choc. Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les équipes SNCF sont rapidement intervenus. La victime, un jeune homme de 19 ans, a été déclarée décédée par le médecin du SMUR. 

Une enquête a été ouverte et les constatations de la gendarmerie se sont poursuivies jusqu’en soirée.
 

Le trafic interrompu dans les deux sens
La circulation a été immédiatement interrompue entre Oissel et Val-de-Reuil, dans les deux sens. Plusieurs trains ont été détournés par Serqueux et Gisors, dont les n°3128, 3130, 3131 et 3133.

La SNCF annonçait initialement une reprise vers 20h45, mais ce n’est qu’une heure plus tard que le trafic a pu redémarrer progressivement.

Passage à niveau vandalisé à Gisors
Les détournements par Gisors ont été eux aussi perturbés par un bris de barrière sur un passage à niveau, conséquence d’un acte de vandalisme. L’anomalie a été réparée rapidement, mais a entraîné des retards supplémentaires.

Assistance psychologique

La SNCF a mis en place un numéro vert destiné aux voyageurs du train accidenté, afin de leur apporter un soutien psychologique :
📞 0800 120 821 (service gratuit et anonyme, accessible 7j/7 de 9h à 20h).

 




