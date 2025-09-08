Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

Mardi 9 Septembre à 08:01

La circulation des trains a été interrompue plusieurs heures ce lundi 8 septembre sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre après qu’un train a percuté mortellement un homme de 19 ans en gare de Pont-de-l’Arche (Eure), en début de soirée.

L’accident s’est produit peu avant 18h30 Le train n°13137, circulant avec 250 passagers à bord sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre, a heurté une personne au niveau de la gare de Pont-de-l’Arche. Le train s'est arrêté à environ 1 km du point de choc. Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les équipes SNCF sont rapidement intervenus. La victime, un jeune homme de 19 ans, a été déclarée décédée par le médecin du SMUR.



Une enquête a été ouverte et les constatations de la gendarmerie se sont poursuivies jusqu’en soirée.

🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 19h21



🔴 Le train 13137 a heurté une personne en gare de Pont de l'Arche



La circulation est interrompue dans les deux sens entre Oissel et Val de Reuil



Les pompiers, la gendarmerie et les équipes SNCF sont sur place



L'heure de reprise normale est… https://t.co/2L8b9DCT0s

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 8, 2025

Une enquête a été ouverte et les constatations de la gendarmerie se sont poursuivies jusqu’en soirée.

Le trafic interrompu dans les deux sens

La circulation a été immédiatement interrompue entre Oissel et Val-de-Reuil, dans les deux sens. Plusieurs trains ont été détournés par Serqueux et Gisors, dont les n°3128, 3130, 3131 et 3133.



La SNCF annonçait initialement une reprise vers 20h45, mais ce n’est qu’une heure plus tard que le trafic a pu redémarrer progressivement.

Passage à niveau vandalisé à Gisors

Les détournements par Gisors ont été eux aussi perturbés par un bris de barrière sur un passage à niveau, conséquence d’un acte de vandalisme. L’anomalie a été réparée rapidement, mais a entraîné des retards supplémentaires.



Assistance psychologique



La SNCF a mis en place un numéro vert destiné aux voyageurs du train accidenté, afin de leur apporter un soutien psychologique :

📞 0800 120 821 (service gratuit et anonyme, accessible 7j/7 de 9h à 20h).



