Mardi 9 Septembre à 08:01
La circulation des trains a été interrompue plusieurs heures ce lundi 8 septembre sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre après qu’un train a percuté mortellement un homme de 19 ans en gare de Pont-de-l’Arche (Eure), en début de soirée.
Une enquête a été ouverte et les constatations de la gendarmerie se sont poursuivies jusqu’en soirée.
🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 19h21
🔴 Le train 13137 a heurté une personne en gare de Pont de l'Arche
La circulation est interrompue dans les deux sens entre Oissel et Val de Reuil
Les pompiers, la gendarmerie et les équipes SNCF sont sur place
L'heure de reprise normale est… https://t.co/2L8b9DCT0s
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 8, 2025
La SNCF annonçait initialement une reprise vers 20h45, mais ce n’est qu’une heure plus tard que le trafic a pu redémarrer progressivement.
Assistance psychologique
La SNCF a mis en place un numéro vert destiné aux voyageurs du train accidenté, afin de leur apporter un soutien psychologique :
📞 0800 120 821 (service gratuit et anonyme, accessible 7j/7 de 9h à 20h).
🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 21h59— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 8, 2025
🟢Le passage à niveau vandalisé a été identifié et résolu. La circulation reprend progressivement.
Des retards sont à prévoir pour les trains concernés. Nous vous invitons à vous rapprocher des agents à bord et en gare si besoin. https://t.co/de3eLnt9rC