Un automobiliste, auteur d'infractions, tente d’échapper à un contrôle de police à Rouen : il est rattrapé à pied
Lundi 1 Septembre à 14:16
Un conducteur a pris tous les risques cette nuit de dimanche à lundi, à Rouen, pour fuir un contrôle routier. Il a finalement été interpellé après une course-poursuite à pied.
Vers 1h25, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) en patrouille ont repéré cette nuit une voiture circulant à vive allure et ne respectant pas un stop, rue Richard-Wagner, sur les Hauts-de-Rouen. Malgré les avertisseurs sonores et lumineux, le conducteur a refusé de s’arrêter.
Il abandonne le véhicule et s'enfuit à pied
Le fuyard a stoppé son véhicule et l'a abandonné portière ouverte en travers du parking de la rue Wagner avant de s’enfuir à pied. Il a tenté de se cacher, allongé au sol, derrière des voitures en stationnement, rue Charles-Gounot, mais a été rapidement retrouvé et interpellé.
Les vérifications ont révélé que le permis de conduire du jeune homme de 22 ans était suspendu. Il a été placé en garde à vue. Une procédure judiciaire a été ouverte à son encontre pour refus d'obtempérer, conduite sans permis et quelques autres infractions au code de la route.
