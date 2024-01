Un baigneur succombe après un arrêt cardiorespiratoire sur la plage de Dieppe, en Seine-Maritime

Lundi 1 Janvier à 12:44

Un homme de 39 ans est décédé alors qu’il se baignait en mer près de la plage de Dieppe (Seine-Maritime). Le drame s’est produit ce lundi 1er janvier

Tragique bain du Nouvel An en Seine-Maritime, il a coûté la vie à un homme de 39 ans, ce lundi 1ᵉʳ janvier 2024, un peu avant midi, sur la plage de Dieppe.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 12h13, après que deux témoins ont signalé avoir aperçu deux baigneurs en difficulté en mer à environ trente mètres de la plage de Dieppe. Des équipes spécialisées en sauvetage aquatique sont dépêchées sur rapidement.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, informé de la situation a engage alors un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du service départemental d'incendie et de secours (SDIS76).

La tentative de réanimation échoue

L'un des deux nageurs est sorti de l'eau par les secours et pris en charge par l'équipe médicale sur place. Le second, un homme de 39 ans, est récupéré inconscient : il est en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers présents sur place lui prodiguent les gestes de premiers secours et tentent de la réanimer. En vain.



« Malgré les efforts des équipes de secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Elle a été déclarée décédée par un médecin du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) », relate la préfecture maritime.



Chaque année, à cette période de la Saint-Sylvestre, nombreux sont les baigneurs qui relèvent le défi de se jeter dans l'eau de mer, parfois glaciale. Une tradition du jour de l’An sur certaines plages du département.



Une enquête a été ouverte par les services de police.