Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués

Dimanche 23 Novembre à 09:02

Un impressionnant incendie a détruit un bâtiment de 2 000 m² dans la nuit de samedi à dimanche à Hénouville. Aucun animal n’a été blessé grâce à l’intervention rapide du propriétaire et des secours.

Un important incendie s’est déclaré au cœur de la nuit dans une exploitation située route de Montigny, à Hénouville. À l’arrivée des pompiers, le bâtiment agricole de 2 000 m² était entièrement embrasé, avec un risque de propagation à d’autres installations de la ferme.



L’ampleur du sinistre n’a pas empêché le propriétaire de faire sortir les 120 bovins présents, tous indemnes. Pas moins de trois lances à incendie notamment ont été nécessaires pour contenir les flammes et protéger une stabulation voisine, précise ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Une trentaine sapeurs-pompiers ont été engagés avec 11 engins.

L’incendie est circonscrit ce matin

Au fil de la progression de l’intervention, les secours ont réussi à maîtriser le feu. Les équipes d’Enedis ont sécurisé le réseau électrique tandis que les opérations d’extinction et de noyage se poursuivent encore ce matin.



Aucun blessé n’est à déplorer. L’incendie est à cette heure circonscrit mais l’intervention devrait se prolonger plusieurs heures en raison du volume du bâtiment et des matériaux impliqués.

