Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée

Lundi 24 Novembre à 10:19

Un camion citerne s’est renversé sur l’autoroute A151 ce lundi matin à Pissy-Poville. La conductrice, légèrement blessée, a été évacuée vers le CHU de Rouen. Le trafic reste perturbé.

Un poids lourd transportant des matières dangereuses s’est renversé au niveau du point kilométrique 3 de l’A151 en direction de Rouen. À l’arrivée des secours, la conductrice avait pu sortir seule de la cabine. Par précaution, elle a été transportée, en urgence relative, vers le CHU de Rouen pour examen. L’axe a été immédiatement sécurisé et réduit à une seule voie le temps de l’intervention.

Circulation maintenue sur une voie