Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

Lundi 24 Novembre à 17:02

La circulation des trains est totalement suspendue entre Pont-de-l’Arche et Oissel après le heurt d’un camion contre un pont-rail. Les équipes techniques interviennent pour sécuriser l’ouvrage. Reprise estimée à 18 heures

Un choc entre un poids lourd et un pont-rail a été signalé dans l'après-midi de ce lundi sur la ligne Paris–Le Havre, entre Pont-de-l’Arche (Eure) et Oissel (Seine-Maritime). L’incident a conduit à une interruption du trafic des trains dans les deux sens, le temps pour les équipes SNCF de rejoindre les lieux et de vérifier la structure de l’ouvrage.

Des trains supprimés

Les contrôles de sécurité sont en cours pour s’assurer de la solidité du pont-rail et permettre un retour progressif à la normale. Selon la SNCF, la reprise des circulations reste prévue autour de 18 heures, sous réserve des conclusions techniques.



Dès lors, plusieurs trains de voyageurs ont été impactés par cet incident, dont quatre ont dû être supprimés : le 852064 avec un report sur le 852068, le 852038, le 851071 et 851103



