Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

Lundi 29 Septembre à 11:59

L’automobiliste, fortement alcoolisé, a été placé en dégrisement. Son permis lui a été retiré et sa voiture immobilisée.

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi 27 septembre aux alentours de 3h30, les policiers procèdent à un contrôle routier sur la place des Armes à Harfleur (Seine-Maritime). Lorsqu’ils s’approchent d’un véhicule à l’arrêt, ils constatent immédiatement que le conducteur présente des signes visibles d’ivresse : les yeux brillants et une forte odeur d’alcool émanant de son haleine.

Trois fois la limite légale