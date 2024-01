Un couple et un enfant tués dans un accident de la route à Montreuil-en-Caux en Seine-Maritime

Mardi 30 Janvier à 15:23

[Actualisé] - Un accident grave de la circulation mobilise cet après-midi des moyens importants de secours à Montreuil-en-Caux (Seine-Maritime). Un poids-lourd et une voiture, avec à son bord une famille, sont entrés en collision. Le bilan définitif fait état de trois morts et d'un blessé grave, un nourrisson d'un an

Un terrible accident de la circulation s'est produit ce mardi, en milieu d'après-midi, en Seine-Maritime. Il a impliqué un poids lourd et un véhicule de tourisme sur la D929 à Montreuiil-en-Caux.



Un couple et un enfant n'ont pas survécu à leurs blessures. Ils ont été déclarés décédés par le médecin du SMUR. À l'arrivée des secours, ils étaient incarcérées dans leur voiture qui avait commencé à prendre feu.



Les trois victimes étaient dans « un état de mort apparente », indiquent les sapeurs-pompiers qui ont secouru dans le même temps un nourrisson âgé de 12 mois, dont l'état a été jugé grave après examen par le médecin du SMUR. L'enfant a été héliporté par Viking vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.

Deux SMUR et l'hélicoptère du SAMU sur place





Des moyens importants de secours ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) : 21 sapeurs-pompiers avec huit véhicules de secours routiers, ainsi que deux équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Dieppe et de Rouen. L'hélicoptère Viking du SAMU76 a été mobilisé.



La circulation est totalement coupée sur la D929. Les secours demandent à éviter le secteur afin de faciliter leur intervention qui était toujours en cours à 17 h 45.



Les circonstances du drame sont indéterminées, à cette heure. La gendarmerie procède aux premières investigations. Le substitut du procureur de la République est également venu sur les lieux du drame. En état de choc et blessé, le chauffeur du poids lourd, un homme âgé de 60 ans, transportant de la pulpe agricole, a été pris en charge par les équipes médicales, ainsi qu'une femme de 34 ans, témoin de l'accident.