Un hangar agricole de 500 m² ravagé par les flammes à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux

Jeudi 30 Octobre à 15:00

Un épais panache de fumée s’est élevé ce jeudi après-midi au-dessus de Mauquenchy, en Seine-Maritime : un hangar agricole de 500 m² est parti en fumée malgré les moyens engagés par les sapeurs-pompiers.

Un incendie s’est déclaré ce jeudi après-midi dans un bâtiment agricole de la commune de Mauquenchy, en Seine-Maritime. L’alerte a été donnée vers 13h20 sur la route de la Chaule.



À l’arrivée des secours, le hangar de 500 m², utilisé pour stocker de la paille et du matériel agricole, était totalement embrasé. Un important dispositif a été rapidement déployé pour maîtriser le sinistre et éviter toute propagation aux structures voisines.

25 sapeurs-pompiers engagés sur place

Neuf engins d’incendie et 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention de grande ampleur. Plusieurs lances sont toujours en action à cette heure pour contenir les flammes et sécuriser le périmètre.



Aucune victime n’est à déplorer à ce stade. Les opérations de noyage pourraient se prolonger dans l’après-midi, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).