Un homme blessé après une chute sur le pont de Normandie

Dimanche 12 Octobre à 18:41

Le pont de Normandie a été temporairement coupé en direction du Havre milieu de journée en raison d’un accident impliquant un cycliste.

Un homme de 46 ans a été pris en charge ce dimanche à la mi-journée après avoir chuté sur la chaussée, alors qu'il circulait à vélo au niveau du pont de Normandie, en Seine-Maritime.



Les secours, rapidement mobilisés, ont reçu le renfort de l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, avec à son bord une équipe du SMUR chargée d’évaluer l’état de santé de la victime. Après un premier bilan sur place, l’homme a été évacué en urgence relative par ambulance, en direction d’un hôpital du Havre.

Circulation perturbée en direction du Havre