Un homme de 79 ans retrouvé mort dans la Seine, au Pont de Brotonne en Seine-Maritime

Mercredi 8 Octobre à 16:29

Le corps d’un septuagénaire a été découvert ce mercredi matin dans le fleuve, en Seine-Maritime.

Les secours ont été alertés dans la matinée de ce mercredi 8 octobre. Un homme âgé de 79 ans a été retrouvé dans les eaux de la Seine, à hauteur du Pont de Brotonne, sur la commune de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).



Le service départemental d’incendie et de secours Sdis76) a rapidement dépêché sur place dix-sept sapeurs-pompiers avec neuf engins pour cette opération de secours. À l’arrivée des secours, un médecin a examiné la victime, dont le décès a été constaté sur les lieux.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes du drame.