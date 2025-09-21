Un homme percuté mortellement par un train à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

Dimanche 21 Septembre à 11:59

Les secours sont intervenus ce dimanche matin au passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), où un homme a été retrouvé décédé après avoir été percuté par un train. La circulation ferroviaire est interrompue.

Il était 11h04 ce dimanche 21 septembre lorsque les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés pour un accident à hauteur du passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville, à proximité immédiate de la ligne SNCF.



À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un homme avait été percuté par un train. La victime a été retrouvée décédée à 200 mètres du point d’impact. L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et 6 engins, ainsi que les agents de la SNCF et la police nationale.

🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 11h15



🔴 Accident de personne dans le secteur de Maromme, sur la ligne Le Havre-Rouen.



❌ La circulation est interrompue dans les deux sens, le temps que les équipes concernées se rendent sur place.



⌚️ L'heure de reprise est estimée 13h30.



Je suis… pic.twitter.com/X99MTspOlm — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 21, 2025

Les passagers du train indemnes