Un homme percuté mortellement par un train à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime
Dimanche 21 Septembre à 11:59
Les secours sont intervenus ce dimanche matin au passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), où un homme a été retrouvé décédé après avoir été percuté par un train. La circulation ferroviaire est interrompue.
Il était 11h04 ce dimanche 21 septembre lorsque les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés pour un accident à hauteur du passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville, à proximité immédiate de la ligne SNCF.
À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un homme avait été percuté par un train. La victime a été retrouvée décédée à 200 mètres du point d’impact. L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et 6 engins, ainsi que les agents de la SNCF et la police nationale.
À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un homme avait été percuté par un train. La victime a été retrouvée décédée à 200 mètres du point d’impact. L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et 6 engins, ainsi que les agents de la SNCF et la police nationale.
🚦#FlashInfoTraficNomadTrain 11h15— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 21, 2025
🔴 Accident de personne dans le secteur de Maromme, sur la ligne Le Havre-Rouen.
❌ La circulation est interrompue dans les deux sens, le temps que les équipes concernées se rendent sur place.
⌚️ L'heure de reprise est estimée 13h30.
Je suis… pic.twitter.com/X99MTspOlm
Les passagers du train indemnes
Une reconnaissance complète du convoi a été réalisée : selon le bilan provisoire entre 100 et 120 passagers se trouvaient à bord du train, tous indemnes. Le conducteur du train, très choqué, a été pris en charge mais ne sera pas hospitalisé.
Les voyageurs doivent être évacués vers la gare de Maromme, située à 500 mètres. Un dispositif de transport par bus est attendu sur place pour permettre leur acheminement.
La maire de la commune, les services funéraires (PFG) ainsi que les services d’identification judiciaire sont mobilisés sur le lieu du drame. L’intervention était toujours en cours en début d’après-midi
Les voyageurs doivent être évacués vers la gare de Maromme, située à 500 mètres. Un dispositif de transport par bus est attendu sur place pour permettre leur acheminement.
La maire de la commune, les services funéraires (PFG) ainsi que les services d’identification judiciaire sont mobilisés sur le lieu du drame. L’intervention était toujours en cours en début d’après-midi