Un jeune homme grièvement blessé dans un accident à Touffreville-la-Corbeline, près d'Yvetot

Dimanche 21 Septembre à 21:35

L’automobiliste, âgé de 19 ans, a été désincarcéré par les secours ce dimanche soir après avoir quitté la route sur la D37. Il a été pris en charge en urgence absolue.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche vers 20h30 sur la route départementale 37, au niveau de la route d'Yvetot à Touffreville-la-Corbeline (Seine-Maritime), après qu’un véhicule léger a quitté la chaussée pour une raison indéterminée. Le conducteur, seul à bord, était inconscient et incarcéré à l’arrivée des secours.



L’intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et 4 engins, ainsi que la gendarmerie. Les secours ont procédé aux opérations de reconnaissance, balisage, calage du véhicule, et désincarcération de la victime.

La route coupée à la circulation

À 21h20, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a indiqué que le jeune homme de 19 ans avait été extrait du véhicule et pris en charge par une équipe du SMUR (structure médicale d'urgence et de réanimation). La victime était en attente d'être évacuée en urgence absolue vers le centre hospitalier le plus proche.



La circulation a été interrompue sur la D37 pendant toute la durée de l’intervention, avec un balisage mis en place par les gendarmes qui ont par ailleurs ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

