Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre

Lundi 24 Novembre à 11:27

Les policiers sont parvenus à maîtriser un jeune Havrais assis dans le vide sur la passerelle François-Le-Chevalier, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été pris en charge par les secours.