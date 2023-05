Un kitesurfeur et un véliplanchiste secourus par les sapeurs-pompiers près de Dieppe

Dimanche 7 Mai à 19:27

Seine-Maritime. Des équipes spécialisées en sauvetage aquatique ont été envoyées sur place, à Hautot-sur-Mer, peu avant 18 heures

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce dimanche en fin d'après-midi après avoir été alertés par des témoins qu'un kitesurfeur et un véliplanchiste étaient en difficulté au large de Hautot--sur-Mer, près de Dieppe.



Des équipes spécialisées en sauvetage aquatique ont alors été dépêchees un peu avant 18 heures sur les lieux de l'intervention qui a mobilisé en tout quatorze sapeurs-pompiers et huit engins. A leur arrivée, les secours ont constaté que le kitesurfeur avait regagné le rivage par ses propres moyens. Il a été examiné cependant par une équipe du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).



Le véliplanchiste signalé lors de l'appel était en fait une personne qui portait assistance au kitesurfeur, indique le service départemental d'incen die et de secours (Sdis76).