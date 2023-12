Un marin blessé à bord d’un chalutier héliporté vers l’hôpital du Havre

Lundi 18 Décembre à 21:51

Ce lundi 18 décembre, en début d'après-midi, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été contacté par un navire de pêche au large du Havre (Seine-Maritime) qui demandait une assistance médicale pour un marin blessé.



Lors d’une conférence téléphonique entre le navire, le centre de consultation médicale maritime de Toulouse et le Samu de coordination médicale maritime, le médecin régulateur a préconisé une évacuation médicale vers un hôpital normand.



L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 basé au Havre a été engagé avec à son bord une équipe médicale du SMUR maritime du Havre et un plongeur pompier du service départemental d'incendie et de secours (SDIS76).



Une fois sur zone, l'équipe médicale a été déposée à bord du chalutier pour prendre en charge le blessé et le conditionner avant son hélitreuillage. Ce dernier a été héliporté vers l’hôpital Jacques Monod à Montivilliers , près du Havre.