Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

Jeudi 16 Octobre à 16:59

Un accident de la circulation entre une voiture et une moto a coûté la vie à un homme de 51 ans ce jeudi midi, à Notre-Dame-de-Bondeville. Malgré l’intervention rapide des secours, le motard n’a pas pu être réanimé.

Les sapeurs-pompiers ont été avisés peu avant 12h30 qu'un grave accident de la circulation impliquant une voiture et un deux-roues, venait de se produire rue de l'Abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont découvrent un motard au sol, en arrêt cardio-respiratoire.

La tentative de réanimation échoue

Une réanimation cardio-pulmonaire a été engagée sur place. Mais malgré tous les efforts conjoints des secouristes et de l'équipe du SMUR, la victime, un homme âgé de 51 ans, a été déclarée décédée.



La conductrice du véhicule léger, visiblement sous le choc, a été prise en charge par les secours.



L'intervention a mobilisé six sapeurs-pompiers avec deux véhicules de secours routier, ainsi que la police nationale en charge des constatations et d'établir les circonstances de la collision.