Un motard se tue dans un accident de la route à La Haye-Saint-Sylvestre, dans l’Eure
Mardi 11 Novembre à 08:27
Un dramatique accident de la route a coûté la vie à un motard de 41 ans, ce lundi 10 novembre, sur la RD45 à La Haye-Saint-Sylvestre, commune située à la limite entre l’Eure et l’Orne.
Le drame s’est produit en fin d’après-midi, sur la route de la Blondelière. Selon les premiers éléments, l’homme circulait seul à moto lorsqu’il a violemment chuté pour une raison encore indéterminée.
La tentative de réanimation échoue
Alertés vers 17h30, les sapeurs-pompiers de l’Eure, accompagnés du Smur de Bernay, sont intervenus sur place. Mais malgré leurs efforts, la victime n’a pas pu être ranimée. Le décès du motard a été constaté sur les lieux par le médecin urgentiste.
La gendarmerie, en charge de l’enquête, a procédé aux premières constatations pour tenter d’éclaircir les circonstances exactes de cet accident mortel.
L’intervention a mobilisé huit sapeurs avec un véhicule de secours aux victimes et un autre de secours routier, ainsi qu’une équipe de la DIRNO (direction des routes).
