Un motard se tue dans un accident de la route à La Haye-Saint-Sylvestre, dans l’Eure

Mardi 11 Novembre à 08:27

Un dramatique accident de la route a coûté la vie à un motard de 41 ans, ce lundi 10 novembre, sur la RD45 à La Haye-Saint-Sylvestre, commune située à la limite entre l’Eure et l’Orne.

Le drame s’est produit en fin d’après-midi, sur la route de la Blondelière. Selon les premiers éléments, l’homme circulait seul à moto lorsqu’il a violemment chuté pour une raison encore indéterminée.

La tentative de réanimation échoue