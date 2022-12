Un obus dans le coffre d'une voiture devant la caserne des pompiers de Montivilliers

Mardi 6 Décembre à 11:24

Branlebas de combat autour de la caserne des sapeurs-pompiers de Montivilliers ce lundi après-midi. Un homme a stationné sa voiture avec un obus dans le coffre à proximité. L'engin explosif a été récupéré par les démineurs

Ce lundi 5 décembre, en milieu d'après-midi, un homme a sollicité l'intervention de la police municipale de Montivilliers , près du Havre. A l'arrivée des fonctionnaires municipaux devant la caserne des sapeurs-pompiers avenue Victor-Hugo où il avait garé sa voiture, ce havrais de 44 ans a indiqué qu'il avait acheté un obus à un particulier et que l'engin explosif était entreposé dans le coffre de son véhicule.

Vingt logements évacués

Sans attendre, un large périmètre de sécurité de 50 mètres a été établi autour de la caserne implantée avenue Victor-Hugo : vingt logements ont été évacués à proximité et huit personnes ont été prises en charge par les services de la mairie et regroupées dans un lieu sûr dans les locaux de l'école Victor-Hugo.



Les secours ont fait appel au service de déminage de la protection civile basé à Caen (Calvados). Dès leur arrivée sur place, en fin d'après-midi, les démineurs ont fait une reconnaissance puis ont pris en charge l'obus qui "ne présentait aucun risque d'explosion".



A 20 heures, le périmètre de sécurité a été levé et chacun a pu reprendre ses activités normales.