Un pavillon ravagé par les flammes à Ailly (Eure) : trois lances et 16 sapeurs-pompiers en action

Dimanche 5 Octobre à 15:21

Le sinistre, survenu dans la nuit de samedi à dimanche, n’a fait aucun blessé. Il n'y avait personne dans le pavillon qui était entièrement embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus en nombre, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre pour un incendie qui s’est déclaré dans un pavillon à Ailly, petite commune située près de Gaillon. L’alerte a été donnée peu après 2 heures du matin.



À leur arrivée rue de Malpalu, les secours ont découvert une maison de 90 m² totalement embrasée. Heureusement, aucun occupant ne se trouvait à l’intérieur au moment des faits.

Trois lances en action

Les soldats du feu ont déployé trois lances à incendie pour maîtriser le sinistre. Une fois les flammes éteintes, ils ont procédé à des vérifications et au déblaiement des parties calcinées.



La gendarmerie, présente sur les lieux, a effectué les constatations d’usage. L’intervention s’est achevée aux alentours de 4h20. Les causes du sinistre restent à déterminer.