Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf

Lundi 22 Septembre à 20:38

Un important dispositif de secours a été mobilisé ce lundi après-midi au large de Fécamp (Seine-Maritime), après la disparition d’un sapeur-pompier en mer lors d’un entraînement. L’homme a été retrouvé sain et sauf deux heures plus tard.

Il était environ 16h30 ce lundi 22 septembre lorsque le contact a été perdu avec un sapeur-pompier de Seine-Maritime, au cours d’un exercice de sauvetage aquatique en mer. L’homme se trouvait à bord d’une embarcation avec son équipage au large de Fécamp lorsqu’il a été porté disparu.



Aussitôt, l’alerte est donnée et les secours s’organisent. Le Cross Gris-Nez coordonne les recherches, mobilisant d’importants moyens spécialisés : hélicoptère de la sécurité civile, vedettes de la SNSM, et renforts du Sdis 76.



Une cellule de crise est immédiatement activée au sein de l’état-major départemental pour suivre en temps réel les opérations.

Retrouvé sain et sauf sur la plage de Fécamp