Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf
Lundi 22 Septembre à 20:38
Un important dispositif de secours a été mobilisé ce lundi après-midi au large de Fécamp (Seine-Maritime), après la disparition d’un sapeur-pompier en mer lors d’un entraînement. L’homme a été retrouvé sain et sauf deux heures plus tard.
Il était environ 16h30 ce lundi 22 septembre lorsque le contact a été perdu avec un sapeur-pompier de Seine-Maritime, au cours d’un exercice de sauvetage aquatique en mer. L’homme se trouvait à bord d’une embarcation avec son équipage au large de Fécamp lorsqu’il a été porté disparu.
Aussitôt, l’alerte est donnée et les secours s’organisent. Le Cross Gris-Nez coordonne les recherches, mobilisant d’importants moyens spécialisés : hélicoptère de la sécurité civile, vedettes de la SNSM, et renforts du Sdis 76.
Une cellule de crise est immédiatement activée au sein de l’état-major départemental pour suivre en temps réel les opérations.
Aussitôt, l’alerte est donnée et les secours s’organisent. Le Cross Gris-Nez coordonne les recherches, mobilisant d’importants moyens spécialisés : hélicoptère de la sécurité civile, vedettes de la SNSM, et renforts du Sdis 76.
Une cellule de crise est immédiatement activée au sein de l’état-major départemental pour suivre en temps réel les opérations.
Retrouvé sain et sauf sur la plage de Fécamp
Finalement, à 18h00, le soulagement est total : le pompier est localisé sur la plage de Fécamp, vers laquelle il s’était laissé dériver. Il est sain et sauf.
Dans un communiqué, Julien Marion, Directeur général de la Sécurité civile, Jean-Benoît Albertini, préfet de région, Hélène Hess, secrétaire générale adjointe de la préfecture, André Gautier, président du CASDIS, et le Colonel Jean-Christophe Delbassée-Leflon, chef de corps par intérim, ont exprimé leur soulagement et salué la mobilisation des secours.
Dans un communiqué, Julien Marion, Directeur général de la Sécurité civile, Jean-Benoît Albertini, préfet de région, Hélène Hess, secrétaire générale adjointe de la préfecture, André Gautier, président du CASDIS, et le Colonel Jean-Christophe Delbassée-Leflon, chef de corps par intérim, ont exprimé leur soulagement et salué la mobilisation des secours.