Un scooter percuté sur le pont Mathilde à Rouen : le chauffard se dénonce quelques heures plus tard

Lundi 6 Octobre à 11:45

Le conducteur de la camionnette qui a percuté un scooter sur le pont Mathilde à Rouen a été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Il avait pris la fuite après l'accident.

Un scooter a été percuté par une camionnette, dont le conducteur a pris la fuite, sur le pont Mathilde, à Rouen, dans le sens rive droite vers rive gauche. L’accident s’est produit dans la nuit du vjeudi au vendredi 3 octobre, vers 23h20, sur la N28.



Sur place, les policiers ont trouvé un scooter sur le bas-côté gauche de la chaussée, ainsi qu’un témoin, une femme de 49 ans. Cette dernière a expliqué qu’une camionnette roulant à vive allure aurait percuté l’arrière du scooter avant de prendre la fuite en direction de la rive gauche.



Le pilote du deux-roues, un homme de 22 ans, a été transporté au CHU de Rouen pour des soins et examens. Il ne présentait pas de blessure apparente. Le scooter a été enlevé par les garage de permanence.

L'auteur présumé de l'accident se dénonce

Quelques heures plus tard, au cours de la nuit, les policiers ont été appelés à Saint-Étienne-du-Rouvray où un homme de 36 ans attendait devant son immeuble. Tenant une canette à la main etfumant une cigarette, le trentenaire a spontanément reconnu être l’auteur de l’accident et avoir pris la fuite par peur. Il a indiqué avoir consommé du cannabis avant les faits.



Dépisté positif aux stupéfiants et à l’alcool, il affichait un taux de 0,89 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,78 g dans le sang. Il a été interpellé pour conduite sous l;'empire d'un état alcoolique et l'emprise de stupéfiants, et délit de fuite.