Un spéléologue bloqué à 50 mètres de profondeur secouru au Puits du Diable à Canteleu, près de Rouen

Jeudi 4 Septembre à 22:55

Coincé au fond du Puits du Diable, dans une zone boisée, ce jeudi soir, un spéléologue a été remonté indemne par les secours.

Un important dispositif de secours a été déployé ce jeudi en fin d’après-midi dans le secteur de Croisset à Canteleu, près de Rouen (Seine-Maritime). Vers 18 heures, les sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe spécialisée du Spéléo Secours Français (SSF), sont intervenus au niveau de la grotte du puits du Diable pour porter assistance à un spéléologue en difficulté.

Coincé à 50 m de profondeur

L’homme, coincé à environ 50 mètres de profondeur dans le gouffre, n’était pas blessé mais dans l’incapacité de remonter seul. Après plusieurs heures d’opérations techniques, la victime a pu être extraite saine et sauve grâce à l’action combinée et coordonnée des secours.



Un bilan médical a été réalisé sur place par le SAMU, qui a confirmé que l’homme ne nécessitait pas d’hospitalisation. Il a pu rester sur les lieux après son sauvetage.