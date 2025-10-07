Une alerte enlèvement déclenchée après la disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon (Orne)

Mardi 7 Octobre à 22:32

La fillette d’origine mongole aurait été enlevée par son père lundi soir.

Une alerte enlèvement a été déclenchée ce mardi soir après la disparition inquiétante d’une petite fille de 3 ans à Alençon (Orne). L’enlèvement se serait produit vers 21h40, hier lundi 6 ocobre.



La victime, Khuslen, est une enfant d’origine mongole, âgée de 3 ans, mesurant 95 cm, avec la peau mate, les cheveux noirs et les yeux noirs. Elle porte une mèche sur le front. Au moment de sa disparition, elle était habillée d’un ensemble gris, et tenait une tétine ainsi qu’un doudou Mickey.

🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le département de l'Orne.

Appelez le 197 pour vos signalements ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr

Informations >> https://t.co/UfW6ZMDyMH pic.twitter.com/8LpfjMSTLS — Ministère de la Justice (@justice_gouv) October 7, 2025

Le suspect : son père

Le principal suspect est Enkhtaivan Enkhbold, 36 ans, également d’origine mongole. Il mesure 1,69 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et les yeux noirs. Une grande tache rouge dans le cou et un tatouage tribal allant de la poitrine jusqu’à l’omoplate sont des signes distinctifs. Lors de l’enlèvement, il portait un pull vert et des baskets.



Il aurait pris la fuite à bord d’un véhicule Peugeot 308 blanc, immatriculé EY-361-LY.

Ne pas intervenir