Une femme coincée dans sa voiture, immobilisée sur le toit à Pissy-Pôville, près de Rouen

Vendredi 29 Décembre à 15:03

Le véhicule était sur le toit au milieu de la route d'Eslettes à Pissy-Pôville quand les secours sont arrivés, ce vendredi en début d'après-midi. La conductrice a été emmenée, en urgence relative, au CHU de Rouen

Une automobiliste, seule en cause, s'est retrouvée coincée dans sa voiture qui s'est immobilisée sur le toit au milieu de la chaussée. L'accident s'est produit ce vendredi 29 décembre, vers 13 h 50, sur la route d'Eslettes, à Pissy-Pôville, près de Rouen (Seine-Maritime).



À l'arrivée des secours, la conductrice, une femme âgée de 22 ans, était toujours à son volant. Blessée légèrement, elle a été extraite de l'habitacle, prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) avant d'être transportée, en urgence relative, vers le service des urgences du CHU de Rouen.



Treize sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre véhicules de secours routier.