Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

Jeudi 16 Octobre à 14:53

Une femme est décédée ce jeudi matin après être tombée dans la Seine au pied du pont de Normandie. Des lycéens ont assisté à la scène. La circulation a été coupée vers Le Havre.

Une femme âgée de 49 ans est décédée ce jeudi 16 octobre en milieu de matinée après avoir chuté dans la Seine au niveau du pont de Normandie.



Mobilisés vers 10h30, les sapeurs-pompiers du Calvados et de la Seine-Maritime, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, ont pu localiser et repêcher la victime. Les soins prodigués n'ont cependant pas permis de la réanimer. Le décès a été constaté sur place par un médecin du Smur.



Des lycéens présents dans un car au moment des faits ont assisté à la scène. Une cellule d’accompagnement psychologique a été activée pour les prendre en charge.



Chute accidentelle, suicide ? Une enquête a été ouverte afin de déterminer dans quelles circonstances s'est déroulé ce drame.



Circulation coupée sur le pont

En lien avec cette intervention, la circulation sur le pont de Normandie (N1029) a été coupée dans le sens Honfleur vers Le Havre. Ce qui a eu pour effet de générer un bouchon en amont du pont, a signalé Bison Futé.



Les véhicules ont été invités à rejoindre Le Havre via le pont de Tancarville et la N182.