Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

Mercredi 24 Septembre à 08:53

L’accident s’est produit mardi soir à Fontaine-l’Abbé, près de Bernay (Eure). La victime, grièvement blessée, a été percutée alors qu’elle marchait rue de la Fosse Âcre.

Il était aux alentours de 21h40, ce mardi 23 septembre, lorsqu’une femme de 68 ans a été violemment percutée par une voiture à Fontaine-l’Abbé, dans l’Eure. L’accident s’est produit rue de la Fosse Âcre, alors que la victime circulait à pied.



Le véhicule était conduit par une automobiliste âgée de 76 ans. Gravement blessée dans le choc, la piétonne a été prise en charge par les sapeurs-pompiers, puis médicalisée sur place par l’équipe du SMUR de Bernay. Elle a ensuite été évacuée en urgence absolue vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen, en Seine-Maritime.



La conductrice, en état de choc mais en urgence relative, a refusé son transport à l’hôpital.

Une enquête ouverte par la gendarmerie