Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

Mercredi 12 Novembre à 21:14

Une automobiliste de 43 ans a été transportée à l'hôpital de Dieppe, blessée dans une collision entre deux voitures sur la route de Bacqueville à Saint-Crespin.

Une violente collision entre deux voitures a nécessité l'intervention des secours ce mercredi soir sur la route de Bacqueville, à Saint-Crespin, dans le pays de Caux (Seine-Maritime).



Vers 19h15, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux d'un accident impliquant deux véhicules légers. Trois personnes étaient impliquées, dont une femme de 43 ans incarcérée dans l’un des véhicules. Après balisage et reconnaissance, les secours ont procédé à sa désincarcération. Elle a été transportée en urgence relative au centre hospitalier de Dieppe.

Sa fille de 15 ans, choquée mais indemne

Sa fille, âgée de 15 ans, passagère du véhicule, n’a pas été blessée. La conductrice du second véhicule, une femme de 25 ans, a également été laissée sur place après bilan. L’intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers avec quatre véhicules de secours routier, ainsi que les services municipaux.



Un enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances de la collision.