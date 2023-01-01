Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

Jeudi 20 Novembre à 18:31

Une jeune femme de 21 ans est poursuivie pour avoir profité de la vulnérabilité d’un homme âgé, auquel elle aurait soutiré des dizaines de milliers d’euros et un véhicule neuf. Les enquêteurs ont retrouvé chez elle, à Boissy-sans-Avoir (Yvelines) maroquinerie et articles de luxe achetés avec l’argent de la victime.

La brigade financière s’est penchée en mars 2025 sur un signalement préoccupant transmis par un établissement bancaire. Un client de 86 ans, déclaré vulnérable par un médecin expert, voyait ses comptes siphonnés depuis 2023 par une série de virements et de chèques au bénéfice d’une jeune femme de 21 ans.



Les investigations, confiées aux enquêteurs du commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont révélé plus de 42 000 euros de transferts, ainsi que l’achat d’une Peugeot 208 neuve d’une valeur de 23 000 euros offerte par la victime. Au total, plus de 65 000 euros auraient été dépensés.

Une perquisition qui confirme les soupçons

Interpellée le 18 novembre à son domicile de Boissy-sans-Avoir, la jeune femme a vu les enquêteurs découvrir chez elle de la maroquinerie de luxe et des chaussures de grandes marques (Louis Vuitton, Louboutin, Longchamp…), ainsi que le véhicule Peugeot 208.



En garde à vue, elle a reconnu avoir « emprunté » de l’argent à la victime pour un total qu’elle estime à 75 000 euros, tout en affirmant que l’octogénaire lui avait remis ces sommes volontairement, sans pression ni contrepartie. L’argent, explique-t-elle, a été entièrement dépensé en produits de luxe et dans l’achat du véhicule.

Placée sous contrôle judiciaire

L’ensemble des articles de luxe ainsi que la Peugeot 208 ont été confisqués au titre des avoirs criminels. Ils seront remis à l’AGRASC, l’agence chargée de la gestion des biens saisis et confisqués.



La jeune femme a été déférée ce mercredi 19 novembre devant le parquet de Versailles en vue d’une convocation par procès verbal avec placement sous contrôle judiciaire (CPVCJ) dans l'attente de son jugement.

