Une maison en proie aux flammes à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure : cinq personnes relogées

Mardi 14 Octobre à 18:06

Un incendie spectaculaire a détruit une grande partie de la toiture d’une habitation ce mardi à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure. Aucun blessé n’est à déplorer.

Peu avant midi, ce mardi 14 octobre, un feu s’est déclaré dans une maison de 120 m² située rue Julien Quelvée, à proximite de la mairie d’Aigleville (Eure). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent un sinistre ayant déjà embrasé 90 % de la toiture. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes..

Un pompier des Yelines prête main forte