Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

Samedi 27 Septembre à 12:32

La victime, âgée de 50 ans, a été évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Un accident impliquant un bus du réseau Nomad s’est produit ce vendredi 27 septembre vers 19h40 à Sébécourt, une commune proche de Conches-en-Ouche dans l’Eure. Une passagère, une femme âgée de 50 ans, a été projetée violemment à l’intérieur du véhicule lorsque le conducteur a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence, alors qu’il circulait rue du Courant, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).

Transférée au CHU de Rouen