Une remorque de poids lourd en feu : la D915 coupée à Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime

Mardi 7 Octobre à 10:59

L'incendie s’est déclaré ce mardi matin sur la route de Gournay, à hauteur de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). Le feu s’est propagé à une haie et des câbles électriques.

Une intervention des sapeurs-pompiers est en cours ce mardi 7 octobre sur la D915 à hauteur de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), route de Gournay. L’alerte a été donnée pour un incendie touchant une remorque de poids lourd contenant divers produits, heureusement non dangereux.



Le feu s’est propagé à une haie mitoyenne ainsi qu’à des fils électriques situés en surplomb de la chaussée.



Une lance à incendie a été déployée par les secours pour venir à bout du sinistre.

Circulation interrompue

La circulation est totalement interrompue sur la D915 pendant la durée de l’intervention. Par mesure de sécurité, l’alimentation électrique a été coupée dans le secteur, impactant environ 50 foyers.