Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

Dimanche 23 Novembre à 16:16

Deux personnes ont perdu la vie dans un choc violent sur la D20 (route de Rouen) en Seine-Maritime, ce dimanche en milieu de journée. La route a été fermée plusieurs heures.

Les secours sont intervenus sur la départementale 20, dite route de Rouen, entre Gremonville et Motteville, dans le secteur du pont de l'A29, pour un accident impliquant deux voitures, d’une rare violence. À leur arrivée, aux alentours de 13 heures, les équipes du SMUR de Rouen n’ont pu que constater le décès des deux conducteurs : un homme de 55 ans et une femme de 25 ans. Les victimes étaient seules à bord de leur véhicule respectif.



Un important dispositif a été déployé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), avec 21 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours routier. La D20 a été coupée à la circulation pendant toute la durée des opérations.

Ce que l’on sait de l’intervention

Selon les premiers éléments, le choc a été qualifié de « forte cinétique » par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie, en charge de l'enquête destinée à établir les circonstances de l'accident, a procédé aux constatations d’usage et une déviation a été mise en place le temps du dégagement des véhicules et des premières expertises.

