Vent fort sur la façade de la Manche : la préfecture maritime appelle à la prudence

Vendredi 17 Octobre à 20:05

Des vents soutenus jusqu’à 35 nœuds sont annoncés du lundi 20 au mardi 21 octobre au matin sur la Manche et la mer du Nord. La préfecture maritime alerte les usagers du littoral.

La mer va se montrer particulièrement agitée en début de semaine sur la façade Manche – mer du Nord. Un avis de vent frais à grand frais a été émis pour la période allant du lundi 20 octobre au matin jusqu’au mardi 21 au matin. Des vents de force 6 à 7 Beaufort, avec des rafales pouvant atteindre 35 nœuds, sont attendus sur tout le littoral.



Les conditions météo rendront les sorties en mer potentiellement dangereuses, même pour les pratiquants expérimentés. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord en appelle donc à la vigilance de tous les usagers du littoral, qu’il s’agisse de plaisanciers, de promeneurs, de pêcheurs à pied ou de sportifs nautiques.

Avant de sortir : les bons réflexes à adopter