Vents violents dans l’Eure : 50 interventions des sapeurs-pompiers ce samedi

Dimanche 5 Octobre à 10:05

Placée en vigilance jaune par Météo-France, une large partie de l’Eure a subi des rafales de vent ce samedi. Aucun blessé n’est à déplorer, mais de nombreuses chutes d’arbres et coupures de courant ont mobilisé les secours.

La préfecture de l’Eure avait lancé un appel à la prudence pour ce samedi 4 octobre, alors que Météo-France plaçait le département en vigilance jaune vents violents de 5h à 18h. Une alerte justifiée : les sapeurs-pompiers de l’Eure (Sdis27) ont été appelés à intervenir 50 fois dans la journée.

Pas de blessé à déplorer

Les interventions ont principalement concerné des arbres tombés sur la chaussée, ainsi que des lignes électriques arrachées, entraînant des coupures de courant locales. Fort heureusement, aucune victime n’est à signaler.



Les secteurs de Pont-Audemer et Louviers ont concentré l’essentiel des sollicitations, a précisé le Sdis27.



Trains : trafic interrompu entre Serquigny et Rouen

La circulation des trains a également été impactée. Un arbre couché sur la voie a paralysé le trafic entre Serquigny et Rouen en fin d’après-midi.



Peu avant 17h00, un arbre tombé sur les voies a nécessité l’interruption immédiate du trafic ferroviaire entre Brionne et Glos-Montfort, sur la ligne Serquigny – Rouen.



Les équipes techniques de la SNCF se sont rendues sur place pour procéder à l’évacuation de l’arbre et à la vérification des installations. Dans un premier temps, la reprise du trafic a été estimée à 19h30, mais des travaux complémentaires ont été engagés sur le matériel endommagé.



Dans un message diffusé dans la soirée sur le réseau social X (ex-Twitter), la SNCF précise que les manœuvres se poursuivront jusqu’à tard dans la nuit afin d’assurer une reprise normale des circulations dès dimanche matin.

